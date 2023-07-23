Мостовой: «Краснодар» молча делает свою работу, «быки» будут пятёрке

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о победе «Краснодара» над «Динамо» (3:1) в матче первого тура РПЛ.

«Краснодар» - просто красавцы, вышли и спокойно обыграли «Динамо». «Краснодар» молча делает свою работу и добивается результата. Думаю, что в этом сезоне «Краснодар» будет пятерке, у них есть игра», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Напомним, в прошлом сезоне «быки» финишировали на шестой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Помимо этого, «Краснодар» добрался до Суперфинала Кубка России, но проиграл ЦСКА.

Во втором туре РПЛ «Краснодар» примет на своем поле «Сочи» (31 июля).