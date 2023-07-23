​Захарян может перейти в клуб из Испании

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Как сообщает телеграм-канал «Алланазаров | всё о футболе на Руси», серьёзный интерес к 20-летнему Захаряну проявляет не только «Лацио», но и «Севилья».

Арсен Захарян является воспитанником «Динамо». Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают футболиста в 15 миллионов евро.

За первую команду «Динамо» Захарян провёл 84 официальных матча, в которых записал на свой счёт 17 голов и 24 ассиста.

Ближайший матч «Динамо» проведёт 25 июля – против «Пари НН» в первом туре группового этапа Кубка России.