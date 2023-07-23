Агент Захаряна отреагировал на информацию о возможном переходе футболиста в «Лацио»

Павел Андреев, агент полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, высказался о возможном переходе своего клиента в «Лацио».

Ранее сообщалось, что 20-летний футболист может стать игроком итальянского клуба уже на следующей неделе. Сумма трансфера составит 15 миллионов евро с учётом различных бонусов.

«Я переговоры не готов обсуждать», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Захарян провёл за «Динамо» 37 матчей, в которых забил пять голов и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 15 миллионов евро.

Свой ближайший матч «бело-голубые» проведут 25 июля против «Пари НН» в Кубке России. Начало — в 18:30 по московскому времени.