В «Лацио» рассказали о переговорах с «Динамо» по Захаряну

Спортивный директор «Лацио» Анджело Фабиани высказался о возможном подписании полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«Они хотят слишком много денег за Захаряна, не думаю, что наш клуб пойдет на это», — заявил Фабиани изданию «Спорт-Экспресс».

Ранее появилась информация, что Захарян станет игроком «Лацио» уже на следующей неделе. Сумма сделки составит 15 миллионов евро с учетом бонусов.

В текущем сезоне 20-летний хавбек сыграл в одном матче чемпионата России и не отметился голевыми действиями. Трудовой договор Захаряна с «Динамо» рассчитан до следующего лета. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 15 млн евро.