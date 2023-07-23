Сёмин считает, что «Лацио» — хороший вариант для Захаряна

Известный российский тренер Юрий Сёмин поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Лацио». Ранее сообщалось, что 20-летний хавбек близок к переходу в римский клуб.
«Хороший ли вариант с переездом в Серию А? Да, для Арсена это было бы неплохо, в Италии большой спрос на игроков РПЛ», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».
Действующий трудовой договор Захаряна с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 15 миллионов евро.
Напомним, на данный момент в Серии А выступает российский хавбек Алексей Миранчук, который защищает цвета «Аталанты». Кроме того, бывший нападающий мадридского «Реала» Денис Черышев играет за «Венецию» из Серии B.
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