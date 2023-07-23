Сёмин считает, что «Лацио» — хороший вариант для Захаряна

Известный российский тренер Юрий Сёмин поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Лацио». Ранее сообщалось, что 20-летний хавбек близок к переходу в римский клуб.

«Хороший ли вариант с переездом в Серию А? Да, для Арсена это было бы неплохо, в Италии большой спрос на игроков РПЛ», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».

Действующий трудовой договор Захаряна с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 15 миллионов евро.

Напомним, на данный момент в Серии А выступает российский хавбек Алексей Миранчук, который защищает цвета «Аталанты». Кроме того, бывший нападающий мадридского «Реала» Денис Черышев играет за «Венецию» из Серии B.

Стало известно, когда Захарян может стать игроком «Лацио»