Тикнизян: «Сперцян на 100% готов к «Аяксу»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о возможном переходе игрока «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Аякс».

По мнению Тикнизяна, 23-летний Сперцян готов к выступлениям за нидерландский клуб.

«Сперцян на 100% готов к «Аяксу». В личном разговоре я пожелал ему как можно скорее уехать в Европу, чтобы прогрессировать ещё больше», — приводит слова Тикнизяна «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что «Краснодар» отклонил предложение «Аякса» по Сперцяну, которое составило около восьми миллионов евро.

В минувшем сезоне Сперцян провёл за «быков» 41 матч, забил 14 голов и отдал 14 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает армянского футболиста в 12 миллионов евро.