Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян близок к переходу в «Лацио».

Как сообщает «РБ Спорт», трансфер может быть полностью оформлен уже на следующей неделе. По данным источника, «бело-голубые» заработают на продаже Захаряна 15 миллионов евро с учетом всех бонусов. Отмечается, что в договоре будет прописан пункт, согласно которому «Динамо» получит выплату со следующего трансфера хавбека.

В первом туре чемпионата России команда Марцела Лички проиграла «Краснодару» (1:3). Захарян провел на поле 90 минут, но не отметился голевыми действиями.

Старт нового розыгрыша Серии А запланирован на 19 августа.