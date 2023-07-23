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«Монако» не делал предложение «Зениту» по Ренану

23 Июля 2023 • 15:58 Комментировать
Ростов
...
Зенит
29.07 20:00

«Монако» не обращался к «Зениту» по поводу возможного трансфера защитника Роберта Ренана.

По информации издания «РБ Спорт», «Зенит» не намерен отпускать Ренана нынешним летом.

Ранее сообщалось, что «Монако» предложил за 19-летнего футболиста 25 миллионов евро, однако петербургский клуб пока ничего не ответил.

Напомним, Ренан перешёл в «Зенит» минувшей зимой из «Коринтианса» на правах свободного агента. В составе «сине-бело-голубых» защитник успел провести 11 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бразилии в 9 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Зенит Роберт Ренан
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