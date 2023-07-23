«Монако» не делал предложение «Зениту» по Ренану

«Монако» не обращался к «Зениту» по поводу возможного трансфера защитника Роберта Ренана.

По информации издания «РБ Спорт», «Зенит» не намерен отпускать Ренана нынешним летом.

Ранее сообщалось, что «Монако» предложил за 19-летнего футболиста 25 миллионов евро, однако петербургский клуб пока ничего не ответил.

Напомним, Ренан перешёл в «Зенит» минувшей зимой из «Коринтианса» на правах свободного агента. В составе «сине-бело-голубых» защитник успел провести 11 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бразилии в 9 миллионов евро.