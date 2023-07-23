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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Сычёв – об РПЛ: «Конкуренция будет»

23 Июля 2023 • 15:47 Комментировать
Пари НН
0:2
Зенит
окончен

Известный в прошлом футболист сборной России Дмитрий Сычёв не считает, что «Зенит» имеет весомое превосходство над другими командами в Премьер-лиге.

«Малком уезжает, а это уже будет совсем другая история. Я на сто процентов уверен, что конкуренция будет, чемпионат станет намного интересней. Я бы сейчас фаворита в борьбе за первое место не назвал», - сказал Сычёв, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, то «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти последних сезонов. Очередную защиту чемпионского титула питерцы начали с гостевой победы над «Пари НН» со счётом 2:0. Оба гола на свой счёт записал колумбийский нападающий Матео Кассьерра.

Ближайший матч «Зенит» проведёт 25 июля – против «Ахмата» в Кубке России.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Сычёв
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