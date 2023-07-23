​Сычёв – об РПЛ: «Конкуренция будет»

Известный в прошлом футболист сборной России Дмитрий Сычёв не считает, что «Зенит» имеет весомое превосходство над другими командами в Премьер-лиге.

«Малком уезжает, а это уже будет совсем другая история. Я на сто процентов уверен, что конкуренция будет, чемпионат станет намного интересней. Я бы сейчас фаворита в борьбе за первое место не назвал», - сказал Сычёв, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, то «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти последних сезонов. Очередную защиту чемпионского титула питерцы начали с гостевой победы над «Пари НН» со счётом 2:0. Оба гола на свой счёт записал колумбийский нападающий Матео Кассьерра.

Ближайший матч «Зенит» проведёт 25 июля – против «Ахмата» в Кубке России.