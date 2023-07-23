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Агент: «Щенников не собирается завершать карьеру»

23 Июля 2023 • 15:44 Комментировать
Ахмат
...
ЦСКА Москва
30.07 20:00

Сергей Пушкин, агент бывшего защитника ЦСКА Георгия Щенникова, высказался о будущем своего клиента, который сейчас находится без клуба.

Пушкин заверил, что 32-летний Щенников не задумывается о завершении игровой карьеры и намерен продолжать свои выступления.

«Он готовится в индивидуальном режиме. Всё может измениться в любой момент. Интересных предложений на данный момент нет. Окно большое, время ещё есть», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Щенников провёл за ЦСКА шесть матчей, не отметившись в них результативными действиями. Отметим, что футболист является воспитанником московского клуба и защищал его цвета на протяжении всей своей профессиональной карьеры.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Георгий Щенников Сергей Пушкин
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