Агент: «Щенников не собирается завершать карьеру»

Сергей Пушкин, агент бывшего защитника ЦСКА Георгия Щенникова, высказался о будущем своего клиента, который сейчас находится без клуба.

Пушкин заверил, что 32-летний Щенников не задумывается о завершении игровой карьеры и намерен продолжать свои выступления.

«Он готовится в индивидуальном режиме. Всё может измениться в любой момент. Интересных предложений на данный момент нет. Окно большое, время ещё есть», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Щенников провёл за ЦСКА шесть матчей, не отметившись в них результативными действиями. Отметим, что футболист является воспитанником московского клуба и защищал его цвета на протяжении всей своей профессиональной карьеры.