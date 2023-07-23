Марио Фернандес отказался от номера Дзюбы в «Зените»

В начале недели «Зенит» объявил о подписании контракта с Марио Фернандесом. В питерском клубе защитник выбрал себе номер 6.

Как сообщает на своих страницах «РБ Спорт», Фернандес хотел взять номер 2, но в «Зените» он занят – под этим номером выступает Дмитрий Чистяков. Марио был предложен номер 22, под которым ранее играл нападающий Артём Дзюба, но он выбрал шестёрку.

Напомним, что в первом туре чемпионата России «Зенит» обыграл «Пари НН» со счётом 2:0. Автором дубля стал колумбийский нападающий Матео Кассьерра. Следующий матч питерцы проведут 25 июля – против «Ахмата» в Кубке России на своём поле.