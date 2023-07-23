Балахнин выделил фаворита матча «Ростов» - «Факел»

Российский тренер Сергей Балахнин поделился ожиданиями от предстоящего матча первого тура РПЛ, в котором «Ростов» встретится с «Факелом».

«Ростов» – фаворит в матче с «Факелом». Команда Карпина хорошо завершила прошлый сезон. Состав у «Ростова» поинтереснее, чем у «Факела». Игра будет тяжелая», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

Матч «Ростов» - «Факел» состоится сегодня, 23 июля. Стартовый свисток главного арбитра встречи должен прозвучать в 20:00 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на портале LiveResult.