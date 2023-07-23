​ЦСКА ведёт переговоры по трансферу игрока «Зенита»

ЦСКА в летнее трансферное окно желает заполучить защитника «Зенита» Алексея Сутормина. 29-летний футболист играет мало, поэтому он настроен на смену клубной прописки. Московский клуб хочет арендовать Сутормина с правом выкупа. Питерцы в ходе переговоров требуют за Сутормина 5,5 миллиона евро, о чём на своих страницах рассказывает «РБ Спорт».

За «Зенит» Сутормин провёл 116 официальных матчей. В них футболист записал на свой счёт 13 голов и 9 голевых передач на партнёров.

Добавим, что в стартовом туре Премьер-лиги «Зенит» обыграл «Пари НН» (2:0), а ЦСКА проиграл «Уралу» (1:2).

Отметим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти последних сезонов.