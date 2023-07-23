Балахнин рассказал, при каком условии «Ростов» будет бороться за высокие места в РПЛ

Российский тренер Сергей Балахнин ответил на вопрос, способен ли «Ростов» претендовать на высокие места в текущем сезоне РПЛ.

«Если «Ростов» еще усилится, то почему бы им не претендовать на высокие места. Если останется все так, как сейчас, шансов будет меньше», — цитирует Балахнина «РБ Спорт».

Напомним, по итогам прошлого розыгрыша Российской премьер-лиги «Ростов» занял четвертое место, отстав от «Спартака» (3-е место) всего на один балл.

В первом официальном матче чемпионата России – 2023/24 подопечные Валерия Карпина на своем поле примут воронежский «Факел». Встреча состоится сегодня, 23 июля. Начало игры запланировано на 20:00 по мск. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.