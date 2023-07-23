Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сергей Волков: У «Краснодара» нет потолка, мы можем стать чемпионами

23 Июля 2023 • 15:13 Комментировать
Динамо Москва
1:3
Краснодар
окончен

Защитник «Краснодара» Сергей Волков высказался о перспективах команды в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

«У «Краснодара» нет потолка. Команда окрепла, характер стал лучше. Конечно, «Краснодар» может стать и первым, и вторым в РПЛ — нет ничего недостижимого», — приводит слова Волкова «Чемпионат».

Футболист заявил, что в прошлом сезоне «Краснодар» мог упустить победу, играя 2:0, но в матче с «Динамо» команда уже такого не допустила.

В первом туре чемпионата России «быки» одержали победу над «Динамо» со счетом 3:1.

В следующем туре «Краснодар» примет на своем поле «Сочи» (30 июля в 20:00 по мск).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Динамо Москва Сергей Волков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
23.07.23 в 17:30
Спартак Москва Спартак Москва
Оренбург Оренбург
1.50 4.70 6.20
Видео
23.07.23 в 20:00
Ростов Ростов
Факел Факел
1.67 3.95 5.20
Видео
23.07.23 в 20:00
Сочи Сочи
Балтика Балтика
1.67 4.10 5.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Июля
16:25 · Россия. Мелбет-Первая лига
Шаронов: «Оборонялись достаточно неплохо в плане организации»
16:23 · Россия. Премьер-лига
В «Лацио» рассказали о переговорах с «Динамо» по Захаряну
16:17 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» объявил состав на матч первого тура РПЛ
16:14 · Россия. Премьер-лига
Сёмин считает, что «Лацио» — хороший вариант для Захаряна
16:13 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян: «Сперцян на 100% готов к «Аяксу»
15:58 · Россия. Премьер-лига
«Монако» не делал предложение «Зениту» по Ренану
15:47 · Россия. Премьер-лига
​Сычёв – об РПЛ: «Конкуренция будет»
15:44 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Щенников не собирается завершать карьеру»
15:37 · Россия. Премьер-лига
Марио Фернандес отказался от номера Дзюбы в «Зените»
15:31 · Россия. Премьер-лига
Балахнин выделил фаворита матча «Ростов» - «Факел»
15:27 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА ведёт переговоры по трансферу игрока «Зенита»
15:22 · Россия. Премьер-лига
Балахнин рассказал, при каком условии «Ростов» будет бороться за высокие места в РПЛ 1
15:13 · Россия. Премьер-лига
Сергей Волков: У «Краснодара» нет потолка, мы можем стать чемпионами
15:06 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» рассказали, вернётся ли Эракович в «Црвену Звезду»
15:00 · Россия. Премьер-лига
Терехов: «Почему не продлил контракт с «Сочи»? Есть определённые причины»
Все новости
Рекомендуем