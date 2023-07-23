Сергей Волков: У «Краснодара» нет потолка, мы можем стать чемпионами

Защитник «Краснодара» Сергей Волков высказался о перспективах команды в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

«У «Краснодара» нет потолка. Команда окрепла, характер стал лучше. Конечно, «Краснодар» может стать и первым, и вторым в РПЛ — нет ничего недостижимого», — приводит слова Волкова «Чемпионат».

Футболист заявил, что в прошлом сезоне «Краснодар» мог упустить победу, играя 2:0, но в матче с «Динамо» команда уже такого не допустила.

В первом туре чемпионата России «быки» одержали победу над «Динамо» со счетом 3:1.

В следующем туре «Краснодар» примет на своем поле «Сочи» (30 июля в 20:00 по мск).