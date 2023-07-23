В «Зените» рассказали, вернётся ли Эракович в «Црвену Звезду»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о возможном уходе в аренду защитника Страхиньи Эраковича.

Сегодня, 23 июля, «сине-бело-голубые» официально объявили о приобретении 22-летнего центрального защитника у «Црвены Звезды». В СМИ сообщалось, что Эракович может вернуться в сербский клуб на правах аренды.

«Никакой аренды Эраковича в «Црвену Звезду» не будет», — приводит слова Медведева Sport24.

В первом туре чемпионата России «Зенит» одержал победу над «Пари НН» со счетом 2:0. Следующим соперником команды Сергея Семака в РПЛ будет «Ростов». Встреча состоится 29 июля и начнется в 20:00 по мск.