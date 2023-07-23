Терехов: «Почему не продлил контракт с «Сочи»? Есть определённые причины»

Защитник Сергей Терехов высказался о своём решении не продлевать контракт с «Сочи».

«Почему не продлил контракт с «Сочи»? Значит, есть определённые причины», — цитирует Терехова «Чемпионат».

Напомним, Терехов выступал за «Сочи» с 2020 года. Ранее он защищал цвета «Оренбурга», «Динамо», «Волгаря», «Химок» и «Балтики».

В минувшем сезоне 33-летний защитник провёл в составе «Сочи» 31 матч, отметившись в них тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной России в 1 миллион евро.

Свой ближайший матч «Сочи» проведёт сегодня, 23 июля, против «Балтики». Начало — в 20:00 по московскому времени.