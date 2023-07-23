Защитник «Краснодара» Сорокин мог перейти в «Оренбург»

Защитник «Краснодара» Егор Сорокин этим летом мог перейти в «Оренбург».

По информации издания «РБ Спорт», услуги 27-летнего футболиста были предложены «Оренбургу», однако южноуральский клуб отказался от этого трансфера.

В минувшем сезоне Сорокин провёл за «Краснодар» 11 матчей, отметившись в них тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 1,5 миллиона евро.

Напомним, что цвета «Краснодара» Сорокин защищает с осени 2019 года. Ранее он выступал за «Рубин», «Нефтехимик» и «Актобе». Кроме того, защитник вызывался в национальную сборную России.