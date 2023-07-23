Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Защитник «Краснодара» Сорокин мог перейти в «Оренбург»

23 Июля 2023 • 14:43 Комментировать
Краснодар
...
Сочи
30.07 20:00

Защитник «Краснодара» Егор Сорокин этим летом мог перейти в «Оренбург».

По информации издания «РБ Спорт», услуги 27-летнего футболиста были предложены «Оренбургу», однако южноуральский клуб отказался от этого трансфера.

В минувшем сезоне Сорокин провёл за «Краснодар» 11 матчей, отметившись в них тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 1,5 миллиона евро.

Напомним, что цвета «Краснодара» Сорокин защищает с осени 2019 года. Ранее он выступал за «Рубин», «Нефтехимик» и «Актобе». Кроме того, защитник вызывался в национальную сборную России.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Оренбург Егор Сорокин трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР СОЧИ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
23.07.23 в 17:30
Спартак Москва Спартак Москва
Оренбург Оренбург
1.50 4.70 6.20
Видео
23.07.23 в 20:00
Ростов Ростов
Факел Факел
1.67 3.95 5.20
Видео
23.07.23 в 20:00
Сочи Сочи
Балтика Балтика
1.67 4.10 5.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Июля
15:06 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» рассказали, вернётся ли Эракович в «Црвену Звезду»
15:00 · Россия. Премьер-лига
Терехов: «Почему не продлил контракт с «Сочи»? Есть определённые причины»
14:43 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Краснодара» Сорокин мог перейти в «Оренбург»
14:28 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев: «Локомотив» способен бороться за место в тройке»
14:13 · Россия. Премьер-лига
Эракович выбрал номер в «Зените»
14:11 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «Руководство «Краснодара» поступило правильно, не приняв предложение «Аякса» по Сперцяну»
14:06 · Россия. Премьер-лига
Первые слова Эраковича после перехода в «Зенит» 1
13:56 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Ленинградец» забил первый мяч и впервые победил в Мелбет-Первой лиге
13:53 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов: «В этом сезоне «Спартак» должен составить конкуренцию «Зениту»
13:48 · Россия. Премьер-лига
Дзюба прокомментировал ничью в матче «Локомотив» - «Рубин»
13:41 · Россия. Премьер-лига
Нагорных: «По Тикнизяну было предложение из Европы, но оно неадекватное»
13:37 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис — о словах гендиректора «Сассуоло»: «Что тебе русские плохого сделали? Приедь один на один, пообщайся» 1
13:30 · Россия. Премьер-лига
Сперцян: «Краснодар» составит конкуренцию «Зениту» 1
13:21 · Россия. Премьер-лига
Агкацев высказался о трансфере в «Ростов»
13:19 · Россия. Премьер-лига
Журналист из Кадиса: «Бонгонда может стать одним из лучших в России» эксклюзив
Все новости
Рекомендуем