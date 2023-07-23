Игнатьев: «Локомотив» способен бороться за место в тройке»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о перспективах «Локомотива» в стартовавшем розыгрыше чемпионата страны.

Напомним, вчера, 22 июля, «железнодорожники» сыграли вничью с «Рубином» (2:2) в матче первого тура РПЛ.

По мнению Игнатьева, «Локомотиву» по силам побороться за место в призовой тройке по итогам текущего сезона, так как состав «железнодорожников» позволяет им претендовать на самые высокие позиции.

«Команда смогла усилиться, взяли в клуб игроков атакующей линии. Наверное, надо думать, как усилить центральную зону обороны.

Текущие кондиции подсказывают, что у клуба есть фундамент для дальнейшей подготовки», — цитирует Игнатьева «Газета.Ру».

Свой следующий матч в рамках РПЛ «Локомотив» проведёт 30 июля против «Факела». Начало — в 17:30 по московскому времени.