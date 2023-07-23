Эракович выбрал номер в «Зените»

Сегодня, 23 июля, центральный защитник Страхинья Эракович перешел из белградской «Црвены Звезды» в петербургский «Зенит». Как сообщается на официальном сайте «сине-бело-голубых», серб будет выступать за российскую команду под 25-м номером.

Эракович заключил с действующим чемпионом Премьер-лиги долгосрочный трудовой договор на четыре года с возможностью пролонгации на сезон. Помимо питерцев интерес к Страхинье проявлял московский «Спартак», однако «Зенит» опередил конкурента.

Эракович – воспитанник академии «Црвены Звезды». За первую команду защитник играл с 2020 года.