Корнеев: «Руководство «Краснодара» поступило правильно, не приняв предложение «Аякса» по Сперцяну»

Бывший игрок «Фейеноорда» Игорь Корнеев отреагировал на информацию о том, что «Краснодар» отклонил предложение «Аякса» по трансферу полузащитника Эдуарда Сперцяна.

Ранее сообщалось, что нидерландский клуб предложил за 23-летнего армянина 8,5 миллионов евро плюс 2 миллиона в виде бонусов.

По мнению Корнеева, «Краснодар» поступил правильно, отказавшись от такого предложения.

«Считаю, что неуважительно от «Аякса», который уже полтора месяца вводит в заблуждение игрока и клуб «Краснодар», давать такое предложение. Руководство «Аякса» уже знало, что получит отказ на него, но всё равно предложение отправило», — приводит слова Корнеева Metaratings.

В минувшем сезоне Сперцян провёл за «Краснодар» 41 матч, забил 14 голов и отдал 14 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 12 миллионов евро.