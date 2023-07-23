Первые слова Эраковича после перехода в «Зенит»

Защитник сборной Сербии Страхинья Эракович высказался о своем переходе в петербургский «Зенит». Предыдущим местом работы игрока была белградская «Црвена Звезда».

«Мне приятно попасть в такой клуб, как «Зенит». Надеюсь, что оправдаю ожидания. Как только появилась возможность перейти в «Зенит», сразу же согласился», - приводит слова футболиста пресс-служба «сине-бело-голубых».

Сегодня, 23 июля, было объявлено о трансфере Эраковича. Стороны заключили четырехлетнее трудовое соглашение с возможностью пролонгации на один сезон.

«Зенит» стартовал в новом сезоне Премьер-лиги с гостевой победы над «Пари НН» (2:0).