Захарян близок к переходу в клуб Серии А

Полузащитник сборной России и московского «Динамо» Арсен Захарян может перебраться в чемпионат Италии этим летом.

Согласно сведениям журналистов Sport24, 20-летний хавбек является целью римского «Лацио». Стороны ведут переговоры о трансфере перспективного футболиста. Сделка близка к завершению.

Ранее в прессе сообщалось об интересе к Захаряну со стороны роттердамского «Фейеноорда».

В сезоне-2022/2023 Арсен принял участие в 27 матчах Премьер-лиги, забил четыре гола и сделал семь результативных передач. Трудовое соглашение хавбека с «бело-голубыми» рассчитано до лет следующего года. Трансферный ценник Захаряна – 15 миллионов евро.