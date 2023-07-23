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Захарян близок к переходу в клуб Серии А

23 Июля 2023 • 13:55 Комментировать (3)

Полузащитник сборной России и московского «Динамо» Арсен Захарян может перебраться в чемпионат Италии этим летом.

Согласно сведениям журналистов Sport24, 20-летний хавбек является целью римского «Лацио». Стороны ведут переговоры о трансфере перспективного футболиста. Сделка близка к завершению.

Ранее в прессе сообщалось об интересе к Захаряну со стороны роттердамского «Фейеноорда».

В сезоне-2022/2023 Арсен принял участие в 27 матчах Премьер-лиги, забил четыре гола и сделал семь результативных передач. Трудовое соглашение хавбека с «бело-голубыми» рассчитано до лет следующего года. Трансферный ценник Захаряна – 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Динамо Москва Арсен Захарян трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (3)
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Leonardis
23 Июля 2023 в 15:01
места хватит на скамейке...
Zenituwka
23 Июля 2023 в 13:59
Милинкович-Савич уехал в Саудовскую Аравию, и на замену ему приезд Захаряна выглядит логичным и понятным. Но потянет ли Захарян этот уровень ?
Cruyff
23 Июля 2023 в 15:03
ему до уровня серба как до луны пешком
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