Дзюба прокомментировал ничью в матче «Локомотив» - «Рубин»

Центральный нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба прокомментировал результат поединка против казанского «Рубина» в рамках стартового тура Российской премьер-лиги.

«Первый блин получился немного комом, но будем работать дальше и стараться чаще радовать болельщиков. Спасибо тем, кто пришёл поддержать нас!», - говорится в публикации 34-летнего бомбардира в социальных сетях.

Матч «Локомотив» - «Рубин» прошел на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершился результативной ничьей со счетом 2:2. Во втором туре москвичи на выезде сыграют против воронежского «Факела».