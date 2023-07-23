Нагорных: «По Тикнизяну было предложение из Европы, но оно неадекватное»

Юрий Нагорных, председатель совета директоров столичного «Локомотива», рассказал о предложениях, которые поступали в клуб по трансферу защитника Наира Тикнизяна.

«По Тикнизяну было одно предложение из Европы, но оно неадекватное по мастерству Наира. Если будет адекватное, то, конечно, будем рассматривать», - передает слова Нагорных издание «Чемпионат».

Напомним, что Тикнизян пополнил ряды «железнодорожников» летом 2021 года, перебравшись из другого столичного клуба – ЦСКА.

В минувшем сезоне Наир принял участие в 37 поединках, отметившись пятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.