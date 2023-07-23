Заслуженный российский арбитр Сергей Хусаинов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на удаление защитника «Пари НН» Виктора Александрова в матче с петербургским «Зенитом».

«Защитник совершил преднамеренное действие для срыва атаки, сзади его уже никто не страховал. Рефери принял верное решение, удалив игрока «Пари НН». По правилам такие действия приводят к красной карточке», - сказал Хусаинов.

Поединок состоялся на стадионе в Нижнем Новгороде и завершился победой «Зенита» со счетом 2:0. Дубле в составе петербургской команды отметился колумбийский нападающий Матео Кассьерра.