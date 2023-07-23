Сперцян: «Краснодар» составит конкуренцию «Зениту»

Один из ведущих футболистов «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался касательно конкуренции с петербургским «Зенитом» в Российской премьер-лиге.

«Верю, что «Краснодар» составит конкуренцию «Зениту». У нас сильная команда. Мы верим друг в друга. У нас хорошие отношения между тренером и командой», - передает слова полузащитника издание Sport24.

В стартовом туре чемпионата России «Краснодар» на выезде встречался с московским «Динамо». «Быки» победили на «ВТБ Арене» со счетом 3:1.

Следующий матч в Премьер-лиге краснодарцы проведут против «Сочи». Встреча состоится в воскресенье, 30 июля.