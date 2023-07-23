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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агкацев высказался о трансфере в «Ростов»

23 Июля 2023 • 13:21 Комментировать

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев прокомментировал новость об интересе к нему со стороны другого представителя Российской премьер-лиги – «Ростова».

«Весной писали про интерес «Ростова»? Разговоры об уходе были - я их слышал. Но пока я игрок «Краснодара». На сегодняшний день у меня все мысли только о «Краснодаре», - передает слова голкипера издание «Чемпионат».

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги 21-летний вратарь провел три поединка, в которых пропустил три мяча. В двух встречах Станислав сохранил свои владения в неприкосновенности.

«Ростов» стартует в новом сезоне РПЛ домашним матчем с «Факелом».

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Краснодар Станислав Агкацев
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