Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Сочи» - «Балтика»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

23 Июля 2023 • 19:30 Комментировать (1)
Сочи
1:0
Балтика
2-й тайм

В первом туре чемпионата России по футболу встречаются «Сочи» и «Балтика».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Видеотрансляция матча Сочи - Балтика

Доступ после регистрации

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Сочи1:0Балтика
(1:0) Крамарич Мартин6' 
Заболотный НиколайМиладинович ИванЛитвинов ВячеславДркушич ВаняМаргасов ТимофейЮсупов АртурКравцов КириллШипунов Тимофей 46' (Бурмистров Никита ( 46') Макарчук АртёмДжорджевич Лука 66' (Miguel Silveira dos Santos ( 66') Крамарич Мартин 66' (Игнатьев Иван ( 66')
Запасные: Медведев Юрий IIАлвес МарселоЮрганов ИгорьМещанинов АртёмМелкадзе ГеоргийЗаика КириллБатырев АмирАдамов Денис
Латышонок ЕвгенийМаляров КириллПуцко АлександрРадмановац НиколаПряхин Сергей 60' (Лазарев Владислав ( 60') Галоян Артур 60' (Кузьмин Максим ( 60') Казаев ЯнФернандес Роберто IIЖиров АлександрМусаев ТамерланБарков Дмитрий 46' (Гузина Гедеон ( 46')
Запасные: Бориско МаксимОсипов АлександрВалиахметов ЭдуардАванесян ТигранДудиев АсланЛамейра ЖоаоОстойич ИванЭнрикес АнхелоГогричиани Гоча
23 июля. Стадион "Фишт" (Сочи).
Текстовая трансляция 
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Балтика Сочи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СОЧИ БАЛТИКА
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
23 Июля 2023 в 19:38
ай даешь пяць-пяць! )))
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Спартак Москва Спартак Москва
Оренбург Оренбург
3
2
1.50 4.70 6.20
Видео
82 мин
Ростов Ростов
Факел Факел
2
1
1.67 3.95 5.20
Видео
82 мин
Сочи Сочи
Балтика Балтика
1
0
1.67 4.10 5.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Июля
21:35 · Россия. Премьер-лига
Даниил Денисов: «Нам не хватало Джикии»
21:26 · Россия. Премьер-лига
Гладилин – о Хлусевиче: «Использовал два момента – принёс команде победу»
21:22 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» уже впереди в матче с «Факелом» после гола Тугарева
21:09 · Россия. Премьер-лига
Гладилин отметил отсутствие Джикии в обороне «Спартака»
21:06 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Черноморец» с «Родиной» не порадовали голами
21:02 · Россия. Премьер-лига
Осипенко – самый результативный защитник РПЛ за последние два сезона
20:54 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Арсенал» и махачкалинское «Динамо» остаются без голов в текущем сезоне
20:52 · Россия. Премьер-лига
Сазонов близок к переходу во французский топ-клуб слухи
20:46 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Спартак» пока не понятно, что из себя представляет»
20:46 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» отыгрался в матче с «Факелом»
20:37 · Россия. Премьер-лига
Полуяхтов: «Это был тот «Оренбург», который второй год играет в открытый футбол»
20:31 · Россия. Премьер-лига
Хлусевич: «Это был мой лучший матч за «Спартак»
20:24 · Россия. Премьер-лига
Гол «Ростова» не засчитали, в итоге Марков вывел «Факел» вперёд
20:24 · Россия. Премьер-лига
Боккетти оценил первый матч «Спартака» в новом сезоне
20:17 · Россия. Премьер-лига
Промес оформил девять голевых действий в матчах против «Оренбурга», это больше, чем у любого игрока РПЛ
Все новости
Рекомендуем