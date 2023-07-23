«Сочи» - «Балтика»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В первом туре чемпионата России по футболу встречаются «Сочи» и «Балтика».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Сочи - Балтика
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Протокол игры
|(1:0) Крамарич Мартин6'
Заболотный Николай•Миладинович Иван•Литвинов Вячеслав•Дркушич Ваня•Маргасов Тимофей•Юсупов Артур•Кравцов Кирилл•Шипунов Тимофей46' (Бурмистров Никита (46') •Макарчук Артём•Джорджевич Лука66' (Miguel Silveira dos Santos (66') •Крамарич Мартин66' (Игнатьев Иван (66')
Латышонок Евгений•Маляров Кирилл•Пуцко Александр•Радмановац Никола•Пряхин Сергей60' (Лазарев Владислав (60') •Галоян Артур60' (Кузьмин Максим (60') •Казаев Ян•Фернандес Роберто II•Жиров Александр•Мусаев Тамерлан•Барков Дмитрий46' (Гузина Гедеон (46')
23 июля. Стадион "Фишт" (Сочи).
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