Петербургский «Зенит» посредством официального телеграм-канала объявил о трансфере защитника белградской «Црвены Звезды» Страхиньи Эраковича. Трудовое соглашение футболиста с российским чемпионом рассчитано на четыре года с возможностью пролонгации на один сезон.

«Футбольный клуб «Зенит» приветствует Страхинью Эраковича в Петербурге и желает продолжить чемпионскую серию, начатую в «Црвене Звезде»!» - говорится в публикации «сине-бело-голубых».

Эракович выступал за белградскую команду с 2020 года. В минувшем сезоне чемпионата Сербии 22-летний защитник провел 26 матчей, в которых отметился одной голевой передачей и получил три предупреждения.