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Эштреков: «Ничья «Локомотива» с «Рубином» не удивила, цельной игры пока ни у кого нет» эксклюзив

23 Июля 2023 • 13:30 Комментировать (1)
Локомотив Москва
2:2
Рубин
окончен

Бывший тренер «Локомотива» Владимир Эштреков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ничьей с «Рубином».

- «Локомотив» чуть не проиграл «Рубину». Неожиданно?

- Да нет. Это начало сезона. Первая игра. «Рубин» всего на год вылетел в ФНЛ, а потом вернулся. Это хорошая команда. Так что ничего удивительного. Были ошибки и с одной стороны, и с другой.

- Сейчас все ругают Фассона, который допустил результативные огрехи в обороне. За такое надо наказывать?

- Он сам себя наказал. Бывают разные ситуации. До этого Фассон неплохо играл. Но эти ошибки действительно были грубые. Для защитника команды, которая претендует на высокие места, такие ляпы недопустимы.

- Из-за чего они случились?

- Так бывает. У него была тяжелая травма, после которой Фассон пропустил почти год, и, видимо, еще не набрал нужные кондиции. Я делаю скидку на это. Но в любом случае в тренерском штабе будут разбираться, что произошло, и исправлять ошибки. К тому же конкуренцию никто не отменял. Другие ребята могут занять его место, если он будет так играть.

- Какие-то изменения в игре «Локомотива» по сравнению с прошлым сезоном увидели?

- Пока нет. Но это только первый матч. Времени очень мало, чтобы что-то новое сделать. Вот туров через пять-шесть, что-то уже будет уже прорисовываться. Сейчас будут кубковые встречи. Есть возможность проверить других ребят, которые есть в обойме. Уровень готовности футболистов еще не на хорошем уровне из-за того, что межсезонье было небольшим. У нас вообще такого никогда не было. Это тоже сказывается.

- «Рубин» - пока главное открытие нового сезона?

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- Рано делать выводы или громкие заявления после одного матча. То, что казанцы укрепились, это да, но как будут дальше развиваться события, покажет только время.

- Но игра «Рубина» вам понравилась?

- Сейчас пока еще игра разбивается на эпизоды. Если бы при счете 1:1 забил бы второй мяч Глушенков – игра бы развернулась в другое русло, но забил «Рубин». Все пока идет отрезками. Где-то «Локомотив» хорошо смотрелся, где-то гости. Цельной игры пока ни у кого нет.

- ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо» набрали всего одно очко на троих в стартовом туре. Почему?

- Потому что сезон только начался. Никто не хочет уступать и терять очки в первом матче. Все с самого начала хотят бороться за свои задачи. Отсюда и результаты. Мы видели, что «Зенит» тоже играл с большим трудом. Есть напряженность. Пока не пройдет определенное количество матчей, не стабилизируется состав и игра, мы будем видеть такие результаты.

- Сегодня встречаются «Спартак» с «Оренбургом», «Ростов» с «Факелом» и «Сочи» с «Балтикой». Ждете неожиданностей?

- Они обязательно будут. Никто заранее никого не победил. Все решится на поле. Если так будет продолжаться и будет борьба – тем интереснее наблюдать.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Рубин Владимир Эштреков
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Комментарии (1)
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Роман Мамедов
23 Июля 2023 в 13:34
вперед спартак !!!!!!
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