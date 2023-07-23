Изидор подвёл итоги матча «Локомотив» - «Рубин»

В матче стартового тура Российской премьер-лиги московский «Локомотив» на своем поле принимал казанский «Рубин». Игра завершилась вничью со счетом 2:2. Нападающий «железнодорожников» Вильсон Изидор прокомментировал результат встречи.

«Мы хотели начать путь с победы над «Рубином». Но добились только ничейного результата. Забрали лишь одно очко. Как мне кажется, это хороший результат», - приводятся слова легионера на страницах издания «Чемпионат».

Напомним, что по ходу встречи московский клуб дважды уступал в счете. Изидор вырвал ничью для «Локомотива» под самый занавес встречи.