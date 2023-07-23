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Игнатьев - о поражении ЦСКА: «Федотов столкнулся с большими проблемами» эксклюзив

23 Июля 2023 • 12:35 Комментировать (1)

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на поражение ЦСКА в матче 1-го тура Российской премьер-лиги с «Уралом» (1:2).

- Вас удивило поражение ЦСКА?

- Не думал, что екатеринбуржцы будут в игровом компоненте выглядеть лучше. Думал, что ЦСКА продолжит своё игровое движение вперёд особенно после качественного матча на Суперкубок. «Урал» навязал «армейцам» свою манеру. Да, москвичи больше владели мячом, но более настойчиво и агрессивно действовали футболисты хозяев.

- У вас не сложилось ощущение, что у Федотова совсем уж короткая скамейка?

- Федотов столкнулся с большими проблемами, он испытывает трудности с составом. Мысль о том, что он может заменить любого футболиста другим - это самообман. Дивеев получил травму, Агапов тоже недоступен. Запас прочности потихоньку теряется.

- Не думаете, что начавшийся сезон может стать провальным для ЦСКА?

- У меня нет основания делать однозначные выводы. Может получиться, а может и не получиться. Совсем недавно мы говорили, что ЦСКА - основной претендент на то, чтобы создать конкуренцию «Зениту». В том же Суперкубке «армейцы» выглядели очень убедительно. Я бы не стал после одной игры, тем более стартовой, делать далекоидущие прогнозы.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Урал Борис Игнатьев
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Комментарии (1)
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ингерман
23 Июля 2023 в 12:45
ай.. харашо бы.. А-ха-ха-ха! )))
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