Газзаев озвучил задачу ЦСКА в новом сезоне РПЛ

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался относительно задач «армейского» клуба на новый сезон.

«У ЦСКА в новом сезоне одна задача - стать чемпионом. После победы в Кубке России и серебряных медалей первенства страны стоит такая задача», - приводит слова специалиста издание «Чемпионат».

Напомним, что ЦСКА неудачно стартовал в новом розыгрыше Российской премьер-лиги. В первом туре «армейцы» потерпели поражение от екатеринбургского «Урала» со счетом 1:2.

В следующем матче чемпионата России подопечные Владимира Федотова проведут поединок против грозненского «Ахмата» на выезде.