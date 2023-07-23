Агент Вендела: «Проблем между игроком и «Зенитом» нет»

Футбольный агент Тьяго Рибейро, представляющий интересы полузащитника петербургского «Зенита» Вендела, заявил, что его клиент планирует вернуться в российский клуб.

«Планирует ли он прилететь в Санкт-Петербург? Да. Когда это будет? Не сейчас. Проблем между ним и «Зенитом» нет. Ему нужно решить личные проблемы, поэтому он задержался», - приводит слова агента издание «Спорт-Экспресс».

Ранее в прессе сообщалось о нежелании Вендела возвращаться в петербургский клуб. Полузащитник хотел бы продолжить карьеру во «Фламенго».

Бразилец связан контрактными обязательствами с «Зенитом» до середины 2027 года.