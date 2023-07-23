Защитник «Рубина» Алексей Грицаенко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги матча первого тура РПЛ с «Локомотивом» (2:2).

- Как оцениваете результат матча с «Локомотивом»? С одной стороны, вашей команде совсем немного не хватило, чтобы удержать победу, с другой – одно очко на выезде с «железнодорожниками» – это хороший результат для «Рубина».

- В раздевалке после матча мы были расстроены, потому что рассчитывали на победу, и по тому, как складывалась игра, должны были выигрывать. Поэтому преобладает чувство расстройства.

- Что не позволило победить?

- В конце матча чуть не дотерпели. Все видели курьезный гол. Значит, мы где-то недоработали.

- 20 лет назад «Рубин» впервые вышел в РПЛ и в дебютном сезоне занял третье место. Сейчас возможно повторение такого результата?

- Считаю, нам надо идти от матча к матчу, потому что достаточно сложный календарь в плане соперников. К тому же, Кубок России делает график матчей непростым. Так что в таблицу надо смотреть позже.

- Какие-то задачи стоят перед «Рубином», кроме сохранения прописки?

- Задачи – достойно представлять Республику, чтобы было не стыдно за свою игру. Будем стараться выжимать максимум из каждого матча.

- В СМИ писали, что Рашид Рахимов существенно изменил процесс тренировок. Что именно поменялось?

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- У каждого тренера свои требования. С приходом Рахимова мы добавили в физике, в каких-то тактических моментах стали играть более грамотно. Нам это приносит плоды. Но не надо останавливаться на этом. Будем стараться прибавить и улучшить свою игру.

- На что Рахимов делает акцент: он просит больше контролировать мяч, быстрее его перемещать?

- В первую очередь, он просит играть в футбол и получать от этого удовольствие. И есть много моментов, когда мы удовлетворены своей игрой. Но идеальной игры не бывает, есть и отрицательные моменты, которые надо исправлять. Кроме того, один из важнейших факторов – это дисциплина.

- Обычно, когда команды входят в сезон, они не готовы на сто процентов и добирают по ходу матчей. Какие у вас кондиции?

- Еще есть куда улучшаться. Старт сезона всегда непростой. У нас есть еще несколько матчей, чтобы привести свои кондиции ближе к ста процентам.

- Писали, что «Рубин» может перенести стартовые домашние матчи нового сезона РПЛ из-за проблем с системой идентификации Fan ID. Какая ситуация сейчас?

- Нас заверили, что стартовые домашние матчи состоятся на «Казань Арене». Все по плану.

- Какое впечатление от дебюта в РПЛ?

- В РПЛ сопротивление посерьезнее. Но и ФНЛ – это не легкая лига, как многим кажется. У нас в команде собраны футболисты, у которых достаточно опыта, которые ни один сезон провели в РПЛ. Не могу сказать, что для многих ребят это что-то новое. Большинство игроков выступали в РПЛ и довольно много.

- Первый тур получается интересным в том смысле, что лидеры теряют очки: «Локомотив», ЦСКА, «Динамо». С чем это связываете?

- Старт сезона всегда немного нервозный. Все присматриваются друг к другу. Футболисты находятся в неоптимальных кондициях. Надо смотреть дальше, потому что один матч дает мало пищи для размышления. Тем более трансферное окно пока не закрыто, и какие-то команды еще будут усиливаться.

Елена Григорьевская