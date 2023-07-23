Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Наумов считает, что защитник «Локомотива» Фассон не соответствует уровню РПЛ

23 Июля 2023 • 12:02 Комментировать
Локомотив Москва
2:2
Рубин
окончен

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался об игре защитника «железнодорожников» Лукаса Фассона в матче первого тура РПЛ против «Рубина» (2:2).

Эксперт раскритиковал игру «Локомотива» в обороне, отметив, что 22-летний бразилец не является игроком уровня чемпионата России.

«Это слабый игрок, поэтому думаю, что дальше ему будут меньше доверять. У Галактионова есть выбор центральных защитников. Я бы попробовал Сильянова наиграть в центр», — приводит слова Наумова Metaratings.

Напомним, Фассон перешёл в «Локомотив» летом 2022 года из «Атлетико Паранаэнсе» за 3 миллиона евро. В составе «железнодорожников» защитник успел провести три матча, не отметившись в них результативными действиями.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Николай Наумов Лукас Фассон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
23.07.23 в 17:30
Спартак Москва Спартак Москва
Оренбург Оренбург
1.50 4.70 6.20
Видео
23.07.23 в 20:00
Ростов Ростов
Факел Факел
1.67 3.95 5.20
Видео
23.07.23 в 20:00
Сочи Сочи
Балтика Балтика
1.67 4.10 5.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Июля
12:41 · Россия. Премьер-лига
Изидор подвёл итоги матча «Локомотив» - «Рубин»
12:37 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» вышел на чистое первое место, обыграв «Тюмень»
12:32 · Россия. Премьер-лига
Газзаев озвучил задачу ЦСКА в новом сезоне РПЛ
12:17 · Россия. Премьер-лига
Агент Вендела: «Проблем между игроком и «Зенитом» нет»
12:02 · Россия. Премьер-лига
Наумов считает, что защитник «Локомотива» Фассон не соответствует уровню РПЛ
11:44 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Локомотива» Ненахов — о матче с «Рубином»: «Победу мы точно не заслужили»
11:36 · Россия. Премьер-лига
«Вердер» хотел купить игрока «Локомотива», но получил отказ
11:26 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Сперцян - один из игроков РПЛ, который может достичь многого в карьере»
11:19 · Россия. Премьер-лига
Бышовец назвал ключевой фактор победы «Зенита» над «Пари НН» 3
11:14 · Россия. Премьер-лига
Тарханов назвал победу «Урала» над ЦСКА заслуженной
11:11 · Россия. Премьер-лига
Данни дал совет «Зениту», как поступить с Венделом
11:05 · Россия. Премьер-лига
Петржела - о поведении Вендела: «Это катастрофа, бразильцы будут уходить из «Зенита»
11:00 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала»: «Надеемся на Шатова»
10:58 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Краснодара» Олусегун заявил о намерении получить российское гражданство
10:43 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Оренбург» всегда плохо играет на выезде, поэтому ставлю на победу «Спартака»
Все новости
Рекомендуем