Наумов считает, что защитник «Локомотива» Фассон не соответствует уровню РПЛ

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался об игре защитника «железнодорожников» Лукаса Фассона в матче первого тура РПЛ против «Рубина» (2:2).

Эксперт раскритиковал игру «Локомотива» в обороне, отметив, что 22-летний бразилец не является игроком уровня чемпионата России.

«Это слабый игрок, поэтому думаю, что дальше ему будут меньше доверять. У Галактионова есть выбор центральных защитников. Я бы попробовал Сильянова наиграть в центр», — приводит слова Наумова Metaratings.

Напомним, Фассон перешёл в «Локомотив» летом 2022 года из «Атлетико Паранаэнсе» за 3 миллиона евро. В составе «железнодорожников» защитник успел провести три матча, не отметившись в них результативными действиями.