Защитник «Локомотива» Ненахов — о матче с «Рубином»: «Победу мы точно не заслужили»

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов прокомментировал результат матча первого тура РПЛ против «Рубина» (2:2).

Футболист признал, что победу в прошедшей встрече «железнодорожники» не заслужили.

«Хотелось начать сезон с победы, но мы её точно не заслужили, играли очень плохо. Это была не наша игра, совсем плохо играли с мячом», — цитирует Ненахова «Матч ТВ».

Напомним, что «Локомотив» дважды уступал в счёте по ходу матча и сумел вырвать ничью лишь на 87-й минуте благодаря голу Вильсона Изидора.

Свой следующий матч в рамках чемпионата России «Локомотив» проведёт 30 июля против «Факела». Начало — в 17:30 по московскому времени.