«Вердер» хотел купить игрока «Локомотива», но получил отказ

Полузащитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян мог продолжить карьеру в чемпионате Германии. Заинтересованность в услугах футболиста проявлял бременский «Вердер».

Согласно данным журналистов Metaratings.ru, представители немецкого клуба предлагали за 24-летнего исполнителя 2,5 миллиона евро, однако «железнодорожники» ответили отказом. Москвичи рассчитывают выручить больше денег за игрока.

Ранее в прессе сообщалось, что подписать Тикнизяна хочет испанская «Валенсия».

В минувшем сезоне чемпионата России Наир принял участие в 29 поединках. Полузащитник записал на свой счет пять забитых мячей и две результативные передачи.