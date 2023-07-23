Сёмин: «Сперцян - один из игроков РПЛ, который может достичь многого в карьере»

Экс-наставник московского «Локомотива» и «Ростова» Юрий Сёмин поделился мнением касательно потенциального перехода полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в амстердамский «Аякс».

«Сперцян - один из игроков РПЛ, который может достичь многого в карьере. Он игрок международного уровня. Он должен прогрессировать и сможет закрепиться в «Аяксе», - поведал специалист в разговоре с корреспондентом издания «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги Сперцян провел 28 поединков, в которых отметился десятью забитыми мячами (три – с пенальти) и 11 результативными передачами. Срок трудового соглашения между Сперцяном и «Краснодаром» рассчитан до середины 2026 года.