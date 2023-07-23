Бышовец назвал ключевой фактор победы «Зенита» над «Пари НН»

Российский специалист Анатолий Бышовец поделился мнением о победе петербургского «Зенита» над «Пари НН» в рамках стартового тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

«У «Зенита» произошли изменения, нет Вендела и Малкома. Качество просело, но результата добились. Добиться победы «Зениту» сильно помогло удаление», - цитирует специалиста «Матч ТВ».

Напомним, что двумя голами в составе петербургского коллектива отметился колумбийский нападающий Матео Кассьерра.

В рамках второго тура Премьер-лиги «Зенит» на выезде встретится с «Ростовом». Матч пройдет 29 июля.матч