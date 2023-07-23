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Бышовец назвал ключевой фактор победы «Зенита» над «Пари НН»

23 Июля 2023 • 11:19 Комментировать (3)

Российский специалист Анатолий Бышовец  поделился мнением о победе петербургского «Зенита» над «Пари НН» в рамках стартового тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

«У «Зенита» произошли изменения, нет Вендела и Малкома. Качество просело, но результата добились. Добиться победы «Зениту» сильно помогло удаление», - цитирует специалиста «Матч ТВ».

Напомним, что двумя голами в составе петербургского коллектива отметился колумбийский нападающий Матео Кассьерра.

В рамках второго тура Премьер-лиги «Зенит» на выезде встретится с «Ростовом». Матч пройдет 29 июля.матч

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Анатолий Бышовец
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Комментарии (3)
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starpom
23 Июля 2023 в 12:53
уже можно поздравлять Зенит с очередным чемпионством,,,,,
ингерман
23 Июля 2023 в 12:35
ай.. удаление спасло паринн от грядущего разгрома ибо благодаря удалу оне ышо больше закрылися и прапустили тока два шара.. А-ха-ха-ха! )))
wertygaz
23 Июля 2023 в 12:25
Без удаления была бы ничья. Но судьи всегда за Зенит, не даром Дюков во главе РФС. Помощь всегда наготове если клуб тормозит.
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