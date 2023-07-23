Данни дал совет «Зениту», как поступить с Венделом

Экс-игрок петербургского «Зенита» и сборной Португалии Мигель Данни поделился мнением о ситуации с полузащитником «сине-бело-голубых» Венделом. Бразилец сейчас находится в Бразилии и отказывается возвращаться в Россию.

«Зениту» лучше его отпустить. Его нужно продать! Так будет лучше и для игрока, и «Зенит» расстраиваться не будет. Как говорится, насильно мил не будешь», - передает слова Данни издание «Спорт-Экспресс».

Вендел защищает цвета петербургского клуба с 2020 года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2027 года.

В минувшем сезоне бразилец забил девять голов и отдал пять ассистов в 33 поединках во всех турнирах.