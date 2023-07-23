Петржела - о поведении Вендела: «Это катастрофа, бразильцы будут уходить из «Зенита»

Экс-рулевой петербургского «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на новость о том, что бразильский хавбек Вендел не хочет возвращаться в стан «сине-бело-голубых».

«Это катастрофа. Типичное поведение таких людей. Бразильские ребята будут уходить из «Зенита». В клубе они получали прекрасные деньги. Но им этого не хватает», - передает слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Вендел может продолжить карьеру во «Фламенго».

В прошлом сезоне чемпионата России полузащитник провел 33 поединка, в которых отметился девятью забитыми мячам и пятью результативными передачами. Трудовой договор игрока с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года.