Президент «Урала»: «Надеемся на Шатова»

Григорий Иванов, являющийся президентом екатеринбургского «Урала», поведал о восстановлении полузащитника команды Олега Шатова после повреждения.

«Пока Олег готовится к этому сезону. Будет он играть или не будет, как здоровье позволит. У нас с ним открытый контракт до конца карьеры. Мы на него надеемся», - приводятся слова руководителя на страницах «Спорт-Экспресса».

В минувшем сезоне полузащитник принял участие всего в пяти поединках за екатеринбургскую команду, не отметившись голевыми действиями.

В первом туре нового розыгрыша Премьер-лиги «Урал» победил на своем поле ЦСКА со счетом 2:1.