Нападающий «Краснодара» Олусегун заявил о намерении получить российское гражданство

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун заявил о намерении получить российское гражданство.

«В будущем — да, конечно. Уже думаю об этом. Но сделаю российское гражданство только для себя, не для всей семьи, ха-ха!» — цитирует Олусегуна Sport24.

Ранее нигерийский футболист сообщил, что не собирается покидать Россию нынешним летом, несмотря на имеющийся к нему интерес со стороны европейских клубов.

Напомним, Олусегун принадлежит «Краснодару» с лета 2021 года. В составе «быков» нападающий успел провести 41 матч, забить шесть голов и отдать четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в 2 миллиона евро.