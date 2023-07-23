Титов сделал прогноз на матч «Сочи» - «Балтика»

Экс-полузащитник сборной России и московского «Спартака» Егор Титов поделился мнением о предстоящей встрече между «Сочи» и «Балтикой» в рамках стартового тура Премьер-лиги.

«Балтика» будет действовать от обороны, сушить игру. «Сочи» постарается взломать. Если получится, то уже хозяева будут оберегать перевес. Голов много не жду - меньше 2,5», - передает слова Титова издание «РБ Спорт».

Поединок пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» сегодня, 23 июля. Начало противостояния запланировано в 20:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию встречи проведет Liveresult.ru.