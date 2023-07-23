Уткин высказался о трансфере Малкома в Саудовскую Аравию

Популярный комментатор и блогер Василий Уткин поделился мнением о потенциальном трансфере нападающего Малкома из петербургского «Зенита» в саудовский «Аль-Хиляль».

«Малком уезжает в Саудовскую Аравию. Будет самым высокооплачиваемым россиянином в лигах мира. Ну, как не порадоваться за своего парня!» - говорится в публикации Уткина в социальных сетях.

Ранее в прессе сообщалось, что бразильский нападающий в начале следующей недели может перебраться в Саудовскую Аравию.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги 26-летний форвард принял участие в 27 поединках, записав на свой счет 23 забитых мяча и семь результативных передач.