Бубнов рассказал, как завершится матч «Сочи» - «Балтика»

В рамках первого тура чемпионата России состоится поединок между «Сочи» и калининградской «Балтикой». Своим мнением по этому противостоянию поделился бывший защитник, а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов.

«1:0. Летом Игнашевич перекроил состав - из-за этого могут возникнуть сложности с сыгранностью. У «Сочи» в этом плане преимущество, к тому же хозяева просто выше классом», - приводятся слова Бубнова на страницах Sportbox.

Матч «Сочи» - «Балтика» состоится на стадионе «Фишт» сегодня, 23 июля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция пройдет на Liveresult.ru.