Бубнов дал прогноз на матч «Спартак» - «Оренбург»

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов поделился ожиданиями от поединка между «красно-белыми» и «Оренбургом» в рамках стартового тура Премьер-лиги.

«2:1. Чего ожидать от «Спартака» - понятно. За счет сильной группы атаки команда будет иметь солидное преимущество. «Оренбург» может забить, но вряд ли возьмет очки», - приводятся слова Бубнова на страницах издания Sportbox.

Матч между «Спартаком» и «Оренбургом» состоится сегодня, 23 июля. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию организует Liveresult.ru.