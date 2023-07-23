Семшов высказался о возможном уходе Малкома из «Зенита»

Экс-футболист столичного «Динамо» Игорь Семшов отреагировал на информацию о возможном уходе из петербургского «Зенита» бразильцев Малкома и Вендела.

«Если Малком уйдёт с Венделом, то петербуржцы будут пытаться купить ещё футболистов на эти позиции», - передает слова Семшова издание Metaratings.ru.

Он также отметил, что в случае ухода Малкома «сине-бело-голубые» лишатся игрока, который может решать исход матчей.

Малком в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги. 26-летний бразилец отметился 23 забитыми мячами и семью голевыми передачами в 27 матчах чемпионата страны.